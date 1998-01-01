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جاب الاب كبش العيد ومن كبره لم يستطع ادخاله البيت
جا الولد من المدرسة ومحفظته على ظهره
الولد: ما بك يا ابي
الاب: لا استطيع ادخال الكبش
الولد: بلل له راسه يدخل
اتى الب بالماء وبلل راس الكبش فدخل مسرعا
الاب : يا ولدي انت دكي من اين جئت بهده الفكرة
وحدة راحت للدكتور تقله زوجي ذبه كبير يوصل لين كبدي
قالها الدكتور طيب ممكن نقصرله زبه
قالتله لا تقصره أبغاك ترفع كبدي
حشاش راح يتجوز واحده نحيفه امها لفت جسمها بورق جرائد والبستها فوقه فستان العرس عند الدخله المحشش قعد يرفع جريده يلقى جريده زهق اتصل على امها وقال حماتى كس بتك فى اى صفحه
الشعر الجنسي
سأمتص حلمتكِ
سأمتصها
واقتطع قوتي من ثدياكِ
وعلى عنقك نهر النذو
سيجري
وستضرب خصيتيَّ فخذاكِ
اقتربي إمتصي عضوي لعلكِ
تخرجين الاه من جوّاكِ
عاهرتي امتطي فرجي بسرعة
ستنجبي مني ولداكِ
أرني هذا القفى المالس الكبير
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أنا سيده أعمل مدرسه فرنساوي لي صديقه تعمل معي في نفس المدرسه تخصص فرنساوي أيضا أسمها رضا جميله جدا وجسمها جميل تزوجت من عشرون سنه زوجهايعمل مهندس معماري في شركه في البحر الأحمر بيغيب بشهرين ويقعد معها عشر أيام بينكها مرتين فقط حكت لي عن عذبها وقالت جوزي أول ميدخل ذبه فكسي دقيقه واحده وينزلهم فكسي
الحائط السحرى (حقيقيه ) بعد موقعة الاسانسير انت لملمتى حالك وباضطراب وقلق طلبتى منى أن أتركك حتى لا ينكشف أمرنا ووعدتينى بميعاد كلما سمحت الظروف نظرا لميعاد عودة زوجك وقبلت يدك وودعتك فى شغف وقلق عليكى وشاورتى لى باى وانصرفتى مهروله الى حيث بيتك فى اليوم التالى أخبرتينى بعدم راحتك فى الشقه التى ت