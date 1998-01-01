الحائط السحرى (حقيقيه ) بعد موقعة الاسانسير انت لملمتى حالك وباضطراب وقلق طلبتى منى أن أتركك حتى لا ينكشف أمرنا ووعدتينى بميعاد كلما سمحت الظروف نظرا لميعاد عودة زوجك وقبلت يدك وودعتك فى شغف وقلق عليكى وشاورتى لى باى وانصرفتى مهروله الى حيث بيتك فى اليوم التالى أخبرتينى بعدم راحتك فى الشقه التى ت