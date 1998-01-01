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    بلل له راسه

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    جا الولد من المدرسة ومحفظته على ظهره
    الولد: ما بك يا ابي
    الاب: لا استطيع ادخال الكبش
    الولد: بلل له راسه يدخل
    اتى الب بالماء وبلل راس الكبش فدخل مسرعا
    الاب : يا ولدي انت دكي من اين جئت بهده الفكرة

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    مرة ممحونة

    وحدة راحت للدكتور تقله زوجي ذبه كبير يوصل لين كبدي
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    قالتله لا تقصره أبغاك ترفع كبدي

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    عالم الجرائد

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    الشعر الجنسي

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    سأمتص حلمتكِ

    سأمتص حلمتكِ
    سأمتصها
    واقتطع قوتي من ثدياكِ
    وعلى عنقك نهر النذو
    سيجري
    وستضرب خصيتيَّ فخذاكِ
    اقتربي إمتصي عضوي لعلكِ
    تخرجين الاه من جوّاكِ
    عاهرتي امتطي فرجي بسرعة
    ستنجبي مني ولداكِ
    أرني هذا القفى المالس الكبير

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    أنا رنده

    أنا رنده
    أنا رنده الفرفوره
    بين فخادي في جوره
    منتظره الأيوره
    تلعب فيها زي العصفوره
    انا رنده المنتاكه
    بحب بعض انواع الفواكه
    منها الموز النياكي
    فارمولي الموز من شباكي

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