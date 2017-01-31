Жанна Эппле в программе «Большие люди»
Во вторник вечером, 31 января, в гостях у Григория Погосяна в еженедельной программе «Большие люди» — актриса и телеведущая, Заслуженная артистка России Жанна Эппле.
Жанна Эппле – это популярная актриса, известная зрителям благодаря многим ролям в театре и кино. Ее яркий талант и незаурядная внешность всегда приковывают к себе внимание представителей СМИ и просто ценителей искусства. Ее яркий талант и незаурядная внешность всегда приковывают к себе внимание представителей СМИ и просто ценителей искусства.
Свои вопросы в эфир присылайте на номер 89099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
Слушайте программу на волнах «Радио Шансон» 31 января с 22.00 до 23.00 по уфимскому времени. Смотрите видео трансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения «Радио Шансон» в App Store и Google Play.