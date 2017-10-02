Юрский период нашего времени

Очередными гостями «Музыкальной пятницы» стали Юрий Олешко и Андрей Викторов — часть группы «Юрский период». Группа существует чуть больше года и в состав её входит 5 человек- Олеся Семенова, Виктор Аксёнов, Василий Каверин и сами Юрий и Андрей. В музыкальной сфере наши гости очень давно. Юрий, например, сочиняет песни с шестнадцати лет, а Андрей учился играть на гитаре с одинадцати лет. До того, как образовался «Юрский период», музыканты играли в других проектах. Название группы несет в себе двоякий смысл — названа в честь известного и любимого многими фильма, а также созвучно имени солиста группы — Юрия. Во время эфира в нашей студии воцарилась явная атмосфера 80-х с их знаменитыми ВИА. «Мы продолжаем эти традиции -, признался Юрий, — потому что самые мелодичные и душевные песни, по моему, были именно в то время, а в наше время песням часто не хватает именно души».

В «Музыкальной пятнице» прозвучали песни «Незнакомка», «Когда ты рядом», «Всё наоборот», «Сказка» , Когда я стану знаменитым» (которую, по словам Юрия знают и поют многие уфимские музыканты) и другие лирические композиции группы «Юрский период».

А если вы не смогли послушать прямой эфир, он, как всегда, есть в записи в нашей группе Вконтакте.