Юрий Лоза в программе «Живая струна»

В начале своего творческого пути артист сотрудничал с такими коллективами как «Интеграл» Бари Алибасова, «Примус» Ярослава Ангелюка и «Зодчие» Юрия Давыдова. Но уже с середины 80-ых занялся сольной карьерой, а в 1993 даже основал собственную звукозаписывающую студию «Студия Юрия Лозы». Является автором шлягеров «Плот», «Сто часов», «Я умею мечтать».

Несомненно, лейтмотивом всего творчества Юрия Лозы является баллада «Плот», представленная жителям СССР в 1987 году. Однако настоящей датой ее рождения является 1982 год – музыкант написал ее в составе «Интеграла», но тогда коллеги по группе забраковали песню. Широкую популярность «Плот» приобрел в 1988 году, оказавшись в составе альбома «Что сказано, то сказано». Многие годы спустя данная композиция по-прежнему оставалась визитной карточкой Юрия Лозы, несмотря на то, что сильно отличалась от остального репертуара музыканта.

Ведущие программы: Мила Луговая и Павел Королев.

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