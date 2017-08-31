«Я — талант!» на «Радио Шансон»

На «Радио Шансон» продолжается всероссийский конкурс авторов-исполнителей «Я – талант!». Мы получаем огромное количество работ и сегодня знакомимся с очередными участниками проекта. Но сначала поздравляем победителя прошлой недели. Им стал Владимир Докукин! Песня в его исполнении «Не грусти» собрала более 1,5 тысяч ваших голосов!

Игорь Кранов – поэт, композитор, музыкант и певец из Московской области. Игорь пошёл по стопам своих звёздных коллег Александра Розегбаума и Гарика Кричевского: окончил медицинский университет и даже работал на «скорой помощи». Сейчас записывает свой дебютный альбом. А в конкурсе «Я – талант!» Игорь Кранов предлагает оценить авторскую песню «Хороший денёк».

Певица и актриса Виктория Ланевская из подмосковного города Дедовска. Училась на факультете «джазовый вокал» в Московском колледже импровизационной музыки. Сейчас Виктория успешно совмещает музыкальную и актёрскую профессии. Девушка готовит к выпуску сольный альбом, ряд видеоклипов, а также снимается в кино! В конкурсе «Я – талант!» Виктория Ланевская участвует с песней «Не молчи».

Евгений Азизов – автор-исполнитель из Оренбуржской области. Евгений – разносторонний и очень увлечённый человек. Любит автомобили – у него даже есть свой сервис – участвует и побеждает в творческих конкурсах и уже успел покорить своими песнями многих земляков. Пришла пора услышать их и всей стране. В конкурсе «Я – талант!» Евгений Азизов представляет песню «SMS».

Открывайте таланты вместе с нами! Голосуйте за песни конкурсантов на сайте radioshanson.fm. Победитель получит шанс стать звездой, выступить на фестивале «Бархатный шансон» и при поддержке «Радио Шансон» записать свой дебютный альбом!