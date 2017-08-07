Вспышка слева! The flare на «Музыкальной пятнице»

Гостями очередной «Музыкальной пятницы» на радио Шансон стали вокалист Иван Грап и гитарист Олег Трегубов. И конечно, первым делом музыканты рассказали, как образовался их необычный тандем.

Оказалось, что Иван захотел научиться играть на гитаре (к слову, инструмент у него был давно, но желания играть не возникало), и после долгих поисков нашёл преподавателя гитары, которым и оказался Олег. А еще, во время эфира выяснилось, что Олег, в своё время, писал для Ивана музыку и предлагал ему петь в одной из групп. Видимо, сама судьба раз за разом сводила музыкантов, и они, наконец, решили сдаться. Так родился дуэт «The Flare», порадовавший слушателей радио Шансон в эту пятницу.

Почти все песни, исполненные в эфире, Иван спел на английском языке – сказалась многолетняя любовь к зарубежной эстраде и особенно к ставшей уже классикой Уитни Хьюстон. Надо отметить, поёт Ваня уверенно как на родном, так и на английском языке.

Как, наверное, любой исполнитель, поющий каверы, Ваня мечтает петь свои песни и они с Олегом уже работают над этим. Мы будем рады увидеть наших гостей в студии снова и услышать их собственные песни.

Напоминаем, что если вы прослушали эфир, запись традиционно есть в нашей группе Вконтакте «Радио Шансон Уфа».