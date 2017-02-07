Всероссийский конкурс авторской песни «Я — талант»!

«Я — талант» — это песни талантливых авторов-исполнителей, близкие и понятные, спетые на русском языке. Победитель проекта получит шанс стать звездой, выступить на фестивале «Бархатный шансон» и при поддержке «Радио Шансон» записать дебютный альбом своих песен!

Песенный материал должен быть оригинален, профессионально аранжирован и исполнен на русском языке. Исполнитель должен быть автором текстов и/или музыки. Кроме файлов, каждое письмо должно содержать данные на участника (ФИО, возраст, адрес), тема письма – «Я — талант». Полученный материал ежедневно прослушивается редакцией «Радио Шансон». Мастерство и талант исполнителей оценивает народное голосование. В один из дней проведения фестиваля «Бархатный шансон» шестеро финалистов по очереди исполняют по одной песне перед гостями фестиваля и жюри, в составе которого известные музыкальные журналисты, артисты, критики.

После каждого выступления члены жюри по очереди оценивают выступление финалистов по пятибалльной шкале. Один из шестерых финалистов, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем. «Радио Шансон» ротирует в своем эфире песню победителя и помогает ему записать и выпустить дебютный альбом.