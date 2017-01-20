Время рок-н-ролла на радио «Шансон»!

Сегодня музыкальная пятница в нашем эфире была рок-н-рольной! А все потому, что ее гостями стала группа The Times.



«Наши песни – это крик души классического рок-н-ролла, настоящего, честного, необузданного рок-н-ролла, — признались нам наши гости. — Нас можно описать, как смесь проникающего в душу вокала, искрящейся гитары, и громоподобной, нераздельной ритм-секции… но это все банально… Мы – душа рок-н-ролла, мы – бунтари старого доброго харда».



The Times появились на свет в 2012 году, и долгое время играли каверы. В их репертуаре были хиты таких легенд, как Led Zeppelin, Deep Purple, ZZ Top, Jimi Hendrix, Gun N’Roses… Но у каждого музыканта приходит время, когда ему хочется играть и петь свое. И вот теперь они так круто и уверено это делают, что после первой их песни в эфире даже мы, ведущие, засомневались, что это оригинальное творчество ребят! А оказалось что их!



По отзывам наших слушателей, эфир получился бодрым. А если у вас не было возможности услышать ребят в прямом эфире, можете это сделать в записи в нашей группе Радио Шансон Уфа.

Сегодня вечером ребята отправляются в Бирск, на музыкальный конкурс «Крещенские морозы» и мы, конечно, желаем им удачи! Всем рок-н-рол!!

Анастасия Реут