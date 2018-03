Вижу «Цель» — иду к ней

4 марта в Music Hall 27 прошел очередной Via and Rock FEST 2018 , где выступали 7 групп, отобранных путём голосования зрителей и слушателей нашего города. В их числе была группа «Цель», которую сегодня в нашем эфире представил её лидер Владислав Алфёров. Музыкой Влад увлёкся, как это часто бывает, ещё в детстве. Песни под гитару во дворе с ребятами постарше, далее занятия с педагогом, первая группа и выступления во Дворце культуры. Дома были пластинки The Beatles, которые слушала вся семья.

Группа «Цель» появилась около 8 лет назад, но, на сегодняшний день, Влад все еще находится в поиске музыкантов и подходит к этому вопросу основательно. Кроме Music hall 27, группа выступала и в Rock’s cafe. Во время прямого эфира слушатели не скупились на вопросы и добрые слова в адрес Владислава и, конечно, нашему гостю было приятно.

В «Музыкальной пятнице» прозвучали песни (слова к которым пишем сам Влад) «Это не моё дело», «Выгодные предложения», «Номер третий», «Радость», «Антидепрессанты», «Эй, молодая семья», » Цель», «Догорают пусть».

Если вы не смогли послушать прямой эфир, его запись есть в нашей группе Вконтакте.