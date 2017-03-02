Виктор Третьяков выступит в «Живой струне»
2 марта в программе «Живая струна» выступит поэт и музыкант Виктор Третьяков!
Виктор Третьяков известен как остро-социальными песнями, так и нежными, лирическими композициями. Виктор Третьяков — пятикратный (2003, 2008, 2010, 2011, 2013) лауреат национальной премии «Шансон года», а также почётный гость Грушинского фестиваля.
При всей своей лиричности, серьёзности и глубокости, Третьяков — человек с очень тонким чувством юмора. После «Письма из детского дома» он может спеть «Тюбик», а потом «Звонаря», а потом красивейшую «Зимнюю ночь»… Не может быть, чтобы это всё написал один и тот же человек. Может! Поэтому-то на концертах Третьякова и слёзы, и смех, и проникновенная тишина, и опять слёзы, и опять смех, и опять тишина. В его песнях много Бога, много Птиц и много Облаков, много Неба.
Концерты Виктора Третьякова никогда не оставляют зрителя равнодушным. Нестандартный взгляд на обыденные вещи, своя собственная философия и душевная теплота заинтересуют любого слушателя. Виктор сам приглашает зрителя к диалогу!
Ведущие программы: Мила Луговая и Павел Королев.
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