Виктор Королев в «Живой струне»
19 января, в четверг, в гостях еженедельной программы «Живая струна» — человек-праздник Виктор Королев!
Виктор Королев — человек, способный даже в самый хмурый и холодный день подарить всем слушателям замечательное праздничное настроение. Мы поговорим о том, сколько сил и душевной энергии артист тратит на каждом своем выступлении, узнаем, что он попросил у Деда Мороза на 2017 год, и, конечно, послушаем любимые песни!
Ведущие программы: Мила Луговая и Павел Королев.
Присылайте ваши вопросы гостю в эфир на номер +79099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER
Слушайте и смотрите трансляцию на сайте radioshanson.fm и в официальном мобильном приложении «Радио Шансон» в четверг с 22:00 до 23:00! Время уфимское.