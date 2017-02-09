Видеоновинка от Наталии Власовой
Ко Дню Влюбленных Наталия Власова представила прекрасную новинку — клип «Обнимаю (Piano version)».
Весьма любопытна история создания этого видео. Некоторое время назад Наталия решила заснять для собственного архива процесс работы над своим акустическим альбомом, который проходил не в обычной студии, а в знаковом для любого музыканта месте — легендарной «Тонстудии» киноконцерна Мосфильм.
Для съёмки были приглашены два незнакомых молодых оператора, которые не только отлично справились с задачей, но и подошли к ней творчески. Без каких-либо дублей, склеек и постановочных кадров они сняли за полчаса столько материала, что в итоге его хватило на полноценный видеоклип — акустическую версию супер-хита Наталии «Я у твоих ног (Piano Version)», который с удовольствием взяли в ротацию все музыкальные телеканалы.
Но самое удивительное, что спустя несколько месяцев она получила по почте еще один готовый ролик! Вдохновлённые успехом, ребята смонтировали ещё одно видео на песню «Обнимаю (Piano Version)», которую Наталия тогда же записывала в студии Мосфильма. Таким образом команда поздравила Наталию с грядущим Днём Святого Валентина, а она в свою очередь дарит этот клип всем влюблённым!
В припеве этой песни есть строки из стихотворения Андрея Вознесенского «Ностальгия по настоящему». Супруга поэта Зоя Богуславская лично дала Наталии Власовой «добро» на их использование. Получилась романтичная композиция с красивой мелодией и чувственными словами, а чёрно-белый формат изображения гармонично дополнил картину. Песня «Обнимаю» станет прекрасным саундтреком для вашего праздника любви!