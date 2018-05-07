Вероника Муртазина — пою, этим и живу

Вероника Муртазина далеко не впервые побывала у нас в студии и стала героиней «Музыкальной пятницы». И каждое появление Вероники у нас сопровождается добрыми комментариями наших слушателей, что подтверждает очень простую вещь — Вероника не зря становится нашей гостьей.

Буквально на днях Вероника вернулась со своего очередного гастрольного тура, куда вошли такие города, как Арзамас, Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань, Стерлитамак, Самара. Закончился тур, по традиции, в родной Уфе, в Rocks Cafe, где 2 мая собрались друзья Вероники и те, кому близко её творчество.

Недавно Вероника стала победительницей регионального тура конкурса «Роснефть зажигает звёзды», где награду ей вручал известный российский музыкант Алексей Гоман. Особенно приятно и важно, что Вероника победила со своей песней «Питер» (хотя в основном на конкурсе поют кавер-версии чужих песен). Осенью этого года Веронике предстоит отправится в Москву на финал конкурса, а нам остаётся пожелать ей удачи!

Мы поговорили о мечтах музыканта, о том, когда Вероника поняла что петь — это её призвание и, конечно, пели.

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