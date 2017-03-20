Вероника Андреева. Премьера песни!

Свою новую композицию Вероника Андреева представит слушателям лично, ведь в этот вторник певица станет гостьей утреннего шоу «Настройка»!

Не пропустите премьеру песни Вероники Андреевой «Хочется влюбиться» во вторник, 21 марта, в 12:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени на «Радио шансон»