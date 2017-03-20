Вероника Андреева. Премьера песни!
Вероника Андреева дарит свою новую песню всем слушателям «Радио Шансон», которым этой весной хочется влюбиться!
Новинка под названием «Хочется влюбиться» стала первой песней, которую Вероника Андреева написала под гитару. По словам артистки, сейчас она успешно осваивает игру на этом инструменте. Вероника призналась нам, что первый куплет посвящён всем людям, сердца которых открыты любви. А припев очень личный и свзан с переживаниями самой певицы.
Новинка под названием «Хочется влюбиться» стала первой песней, которую Вероника Андреева написала под гитару. По словам артистки, сейчас она успешно осваивает игру на этом инструменте. Вероника призналась нам, что первый куплет посвящён всем людям, сердца которых открыты любви. А припев очень личный и свзан с переживаниями самой певицы.
Свою новую композицию Вероника Андреева представит слушателям лично, ведь в этот вторник певица станет гостьей утреннего шоу «Настройка»!
Не пропустите премьеру песни Вероники Андреевой «Хочется влюбиться» во вторник, 21 марта, в 12:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени на «Радио шансон»