У нас в гостях самбист и дзюдоист Михаил Мартынов

Михаил — самбист и дзюдоист. Начал заниматься Самбо в возрасте 10 лет. В 1999 году стал Чемпионом Европы по Самбо, а в 2001 – Чемпионом Мира. Так же в 2001 году сумел выиграть Кубок Мира. За все свои труды в 2003 году был награжден Орденом за Заслуги перед Отечеством 2-й степени. В 2014 году награжден почетной грамотой президента России.

Также наш гость является главным тренером города Москва по Самбо. Среди воспитанников два Мастера Спорта Международного класса, которые не раз становились первыми на Кубках Мира, а так же множество Кандидатов в Мастера спорта!

Присылайте ваши вопросы в эфир на номер +7 909 955 1030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER.

Слушайте программу на волнах «Радио Шансон» и смотрите видео трансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения «Радио Шансон» для iOS и Android 10 января с 22.00 до 23.00! Время уфимское.