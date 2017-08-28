«Твоё собачье дело» — блюз, сатира и рок-н-ролл

Группа с оригинальным названием «Твоё собачье дело» появилась совсем недавно — в апреле 2017 года. А уже в августе стала гостем «Музыкальной пятницы». Надо отметить, что ребятам повезло, так как далеко не все такие молодые группы попадают к нам в гости в прямой эфир. Анатолий, Павел и Марат, пришедшие к нам в гости, так и не раскрыли до конца секрет названия группы, но обещали это сделать позже. Антон — барабанщик, на эфире не был, ввиду отсутствия в городе, но ребята захватили записанные им партии и все композиции прозвучали отлично. Блюз, сатира и рок’н’ролл — так сами музыканты обозначают своё творчество. В планах Анатолия, Павла, Марата и Антона запись альбома, сольный концерт и, конечно, покорение мира. Какой же музыкант без амбиций? Песни, шутки, смех, звучащие в нашем эфире (если вы его прослушали)можно послушать в нашей группе Вконтакте.