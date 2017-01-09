Тема программы «Тайный советник»: Ускользающая красота
«Ускользающая красота…»
Когда уходит цветущая юность, стоит ли цепляться за нее всеми доступными способами, ложась под нож хирурга, тщетно пытаясь в сорок выглядеть на восемнадцать? Или женщина может позволить себе стареть элегантно и красиво, не тратя на косметологов, визажистов, хирургов целое состояние….
Об этом и пойдет речь в программе «Тайный советник» сегодня, 9 января!
Ведущие: психолог Инна Сергеевна и Катя Михайлова.
Начинаем в 22:02 после новостей! Время уфимское.
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