«Таверна» — уютный мир сказочной музыки

Группа «Таверна» -Настя (вокал) , Кирилл (вокал и гитара) , Амир (виолончель) , Артём (флейта) стали гостями очередной «Музыкальной пятницы» на радио Шансон. Коллектив образовался не так давно, в 2015 году, но звучат ребята очень уверенно и слаженно. Однажды кто-то обозначил жанр группы как «акустик-арт-рок». Но, как признались сами ребята, они регулярно работают над звучанием и ищут что-то новое, постоянно находясь в творческом поиске. В ближайших планах ребят концерт, а также, в марте, участие в музыкальном фестивале. Летом ребята планируют проехаться по музыкальным фестивалям. Интересные стихи и практически сказочные мелодии уносят в другой мир, в мир викингов и лесных жителей. Судя по отзывам наших слушателей во время прямого эфира, наши гости пришлись им очень по душе и это для нас самое главное.

О необычности творчества «Таверны» говорят даже названия их песен, прозвучавших сегодня в эфире: «Викинг», «Лес», «Деревянный мир» , «Выходцы», «Локи и Хель», «Стынь да болота» , «Гость Темлиора», «Маг льда», «Человек огня».

Нашу беседу с группой и, конечно, их песни можно послушать в нашей группе Вконтакте, если вы пропустили прямой эфир или просто ещё раз захотели окунуться в мир сказочной музыки «Таверны».