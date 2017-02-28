Таисия Повалий. Премьера песни!
В последний день зимы «Радио Шансон» предлагает открыть сердца для любви!
Таисия Повалий представляет свой новый хит на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кохана – «Сердце – дом для любви». Певица уверена, что новинка затронет самые тонкие струны души каждого радиослушателя.
Кстати, на днях прошли съемки видео на эту песню. Действие происходит в фантастическом мире счастливых влюбленных людей. Увидим мы его, ориентировочно, в конце марта.
Не пропустите премьеру новой песни «Сердце – дом для любви» в исполнении Таисии Повалий в эфире «Радио Шансон» во вторник, 28 февраля, в 11:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени.
Таисия Повалий представляет свой новый хит на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кохана – «Сердце – дом для любви». Певица уверена, что новинка затронет самые тонкие струны души каждого радиослушателя.
Кстати, на днях прошли съемки видео на эту песню. Действие происходит в фантастическом мире счастливых влюбленных людей. Увидим мы его, ориентировочно, в конце марта.
Не пропустите премьеру новой песни «Сердце – дом для любви» в исполнении Таисии Повалий в эфире «Радио Шансон» во вторник, 28 февраля, в 11:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени.