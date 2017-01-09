Сын Джо Дассена на «Радио Шансон»
В гостях «Радио Шансон» сын знаменитого французского шансонье Джо Дассена — Julien Dassin!
Жульен — красавчик, третье колено знаменитой творческой семьи, наследник творчества Joe Dassin, ценитель русских женщин, бонвиван… все еще холост!
Карьера его отца прервалась накануне тура по СССР, и Жульен в память об отце хочет довезти его песни до слушателей России. Его сын приготовил специальную программу совместно с ансамблем МВД, концерты пройдут в Европе и России в 2017 году.
Жульен — красавчик, третье колено знаменитой творческой семьи, наследник творчества Joe Dassin, ценитель русских женщин, бонвиван… все еще холост!
Карьера его отца прервалась накануне тура по СССР, и Жульен в память об отце хочет довезти его песни до слушателей России. Его сын приготовил специальную программу совместно с ансамблем МВД, концерты пройдут в Европе и России в 2017 году.
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