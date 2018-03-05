Весенние «Музыкальные пятницы» в эфире радио Шансон Уфа открыл вокальный ансамбль «Свободный стиль». На сегодняшний день во взрослом составе коллектива (есть ещё детский и подростковый) 20 человек. У нас в гостях побывала часть коллектива — руководитель Альбина Наильевна Щербина, вокалистки Дарья Имамутдинова, Лиана Масалимова, Юлия Ковшова и Ирина Биккулова.

В этом году ансамблю исполняется 18 лет. И, кстати, год начался для «Свободного стиля» очень удачно — они стали лауреатами фестиваля-конкурса эстрадной песни и танца «Крещенские морозы» в Бирске. Это событие стало отличным подарком ко дню рождения коллектива. Название ансамбля говорит само за себя — «Свободный стиль» позволяет исполнять артистам совершенно различные песни, например, композиции Полины Гагариной, Земфиры, а также известную и заводную «Бамболейо», с которой началась наша «Музыкальная пятница».

Слушатели радио Шансон были щедры на добрые слова и вопросы, которые звучали в адрес наших гостей во время эфира, а это значит, мы, совершенно точно, не ошиблись с выбором гостей на этот весенний, солнечный эфир. 11 марта в бывшем ДК «Химик» состоится концерт коллектива «Репетиция: Свободный стиль», куда наши гости, конечно же, пригласили слушателей радио Шансон.

Если вы пропустили эфир, его запись можно как всегда найти в нашей групп Вконтакте.