SUMMER BREEZE — свежий летний ветер в эфире радио Шансон

SUMMER BREEZE стали гостями «Музыкальной пятницы» во второй раз. Впервые ребята побывали у нас в сентябре прошлого года. За это время коллектив поучаствовал в нескольких концертах. Это и квартирник в парке «Ватан», и участие в концерте Вероники Муртазиной… А ещё ребята вышли в финал фестиваля VIA and Rock fest, участников которого, к слову, определяли сами зрители и слушатели нашего города. За это время к группе присоединился новый участник Эмиль, который достаточно быстро влился в музыкальный коллектив.

И, пожалуй, самым главным событием стал выпуск первого альбома «Старт», над которым участники группы Павел, Макс, Евгений и Эмиль трудились полтора года.

Песни из нового альбома и прозвучали в «Музыкальной пятнице» — «Дальше жить», «Мысли вникуда», «Так легко», «Уйти», «Четверг», «Сон», «Наедине с собой».

Сейчас музыканты работают над вторым альбомом, но когда он будет готов, точно ответить не могут, поскольку всё -таки творчество — это процесс, который трудно уместить в определённые рамки.

А 27 мая SUMMER BREEZE примет участие в «Дне 1000 велосипедистов» и ребят можно будет увидеть и услышать на Советской площади.

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