Стас Михайлов. Премьера песни!
Любимец публики, один из самых популярных и гастролирующих артистов страны Стас Михайлов приглашает слушателей «Радио Шансон» за горизонт!
С новой работой Стаса Михайлова «Там, за горизонтом» некоторые поклонники исполнителя уже успели познакомиться. Песня звучала, например, минувшим летом и осенью на концертах, приуроченных к 50-летнему юбилею известного композитора и продюсера Виктора Дробыша. Кстати, это их совместное творение. Слова Стаса Михайлова, музыка Стаса Михайлова и Виктора Дробыша.Слушайте премьеру песни «Там, за горизонтом» в исполнении Стаса Михайлова в понедельник, 27 февраля, в 11:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени на «Радио Шансон».