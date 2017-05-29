Стас Михайлов представляет новинку!

Стас Михайлов раскрывает смысл настоящего счастья в песне «Нас обрекла любовь на счастье»! Её авторами стали поэт Михаил Гуцериев и композитор Сергей Ревтов. Этот творческий тандем подарил нам немало современных хитов, среди которых «Матёрая любовь» в исполнени Ирины Круг, «Счастье в долгу у несчастья» из репертуара Сергея Любавина и много других прекрасных песен, полюбившихся слушателям «Радио Шансон». Кстати, Стас Михайлов также принял участие в работе над музыкальной частью новинки!

Не пропустите премьеру песни «Нас обрекла любовь на счастье» в исполнении Стаса Михайлова в понедельник, 29 мая, в 11:23, 15:23 и 21:23 по уфимскому времени.