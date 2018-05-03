Старые papa’s — вечно молодые душой

Гостями «Музыкальной пятницы» стала группа «Старые papa’s». «Мы — группа, которая делает русский рэп высокого идейного и исполнительского уровня,» -заявляют о себе участники в своем сообществе Вконтакте. «Старые papa’s» — это Денис Ганиев, Константин Романов и Денис Стародубов. В эфире группу представили Денис Ганиев и Костя Романов. Существует группа уже 15 лет, но, несмотря на такой солидный срок, концерты они дают достаточно редко. 3 мая состоится сольный концерт ребят в «Music hall 27», куда они, конечно же, пригласили слушателей радио Шансон и сделали это очень вдохновенно и искренне. На концерте будут и специально приглашённые гости, которые помогут ребятам украсить их сольник. Костя и Денис признались, что за все годы существования группы написано всего около 17 песен. Но зато, за прошедший год они написали целых четыре, которые, конечно, представят на своём концерте.

Во время эфира Денис и Костя получили очень хорошие отзывы на свои песни и им, конечно же, было приятно, ведь по их признанию, всё что они делают — это от души и искренне. И в этом нет никаких сомнений. Говорю ребятам большое спасибо, не только за их хорошие и честные песни, но и за классный настрой и смех, который они дарили слушателям радио Шансон и «Музыкальной пятницы».

Если вы не смогли послушать прямой эфир, его запись как всегда можно найти в нашей группе Вконтакте.