Сопрано Турецкого. Премьера!
Почему зимой вдруг наступает настоящая весна? Виной всему любовь и это в очередной раз докажет арт-группа Сопрано Турецкого!
На «Радио Шансон» премьера песни «Я хочу зимой апреля». Стихи к этой новинке написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку композитор и музыкальный продюсер Илья Брылин. Илья уж успел поработать с Валерией, Авраамом Руссо, Алексеем Глызиным и многими другими звёздами отечественной эстрады.
Не пропустите премьеру песни «Я хочу зимой апреля» в исполнении арт-группы Сопрано Турецкого в среду, 14 июня, в 11:23, 15:23 и 21:23 по уфимскому времени на «Радио Шансон».