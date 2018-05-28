Smuzy Band — такие разные, потому и Smuzy

Смузи — известный, без сомнения, всем напиток, где могут быть смешаны самые разные ингредиенты. В группе Smuzy Band, которая стала очередным гостем «Музыкальной пятницы», по признанию самих участников, получилось так же. Такое название было выбрано именно потому, что состав группы очень разный — и по возрасту, и по увлечениям, и по профессиям. В состав группы входят Дарья Ахметова, Михаил Смышляев, Александр Калантар, Алексей Краснов. Днём рождения группы выбрана красивая дата 07.07 2017. То есть, скоро, группа отметит год своего существования. За это время ребята выступи ли на сцене Rocks сafe, которая уже давно является хорошей стартовой площадкой для многих уфимских групп.

Участники группы признались во время эфира, что не относят своё творчество строго к какому-то одному музыкальному жанру. Автором песен является Дарья, а вот аранжировкой песен занимается уже вся группа в целом. В «Музыкальной пятнице» прозвучали песни «В жёлтом цвете», » На свет больших огней», » Пиджак», «Города», «Надоел», «Достучаться до небес», «Ты здесь», «Андеграунд».

Для тех, кто не смог послушать прямой эфир, его запись, как обычно, есть в нашей группе Вконтакте.