«Шансон Года» 2018. Итоги.

Торжественная церемония вручения премии «Шансон Года» прошла 21 апреля в Государственном Кремлевском дворце! «Радио Шансон» вручало престижную награду уже в 17-й раз. В этот вечер в исполнении любимых артистов прозвучали песни, завоевавшие сердца миллионов россиян.

Лауреатами премии стали: Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Стас Михайлов , Виктор Третьяков, Александр Новиков, Ирина Круг, Сергей Трофимов, Михаил Бублик, Евгений Кемеровский, Александр Буйнов, Таисия Повалий, Александр Маршал, Евгений Григорьев, Гарик Кричевский, Игорь Саруханов, Вероника Андреева, Сергей Любавин, Татьяна Буланова, Денис Харламов, Виктор Королев, Рада Рай, Слава, Наташа Королёва, группа «Лесоповал», группа «На-На», группа «Земляне» и другие артисты. В течение года за песни любимых исполнителей в хит-параде «Шансон года» голосовали слушатели «Радио Шансон».

«Шансон Года» для артиста — это отправная точка, — комментирует награду Стас Михайлов. — Если у меня в руках награда от слушателей и радио, с которого все началось, это итог всего, что я сделал за год. Получить эту награду тяжело, но в этом вся ее ценность!»

Премия «Шансон Года» давно вышла за пределы стилистических определений, но неизменно одно: шансон – это «музыка вокруг стихов».

Специальные дипломы премии «Шансон Года-2018» получили поэты и композиторы: Михаил Гуцериев, Игорь Слуцкий, Константин Губин, Аркадий Укупник, Андрей Мисин, Сергей Ревтов, Виктория Кохана, Андрей Ктитарев и другие авторы популярных песен.

«Шансон года» – одна из главных премий в нашей стране, — считает Игорь Саруханов. — Для любого композитора, поэта – это очень важно, это, безусловно, знак признания.»

Вели концерт певец Александр Маршал и актриса Ирина Апексимова. Увидеть выступления звёзд могли не только зрители, пришедшие в Кремлевский дворец. В эфире «Радио Шансон», а также на сайте radioshanson.fm, в мобильном приложении, на официальных страницах радиостанции в социальных сетях велась прямая видеотрансляция торжественной церемонии вручения премии «Шансон Года-2018», а также эксклюзивная фототрансляция из-за кулис.

Смотрите наш фоторепортаж с церемонии!

Фотографы: Борис Широков (GEOMETRIA), Андрей Горшков, Андрей Сафронов, Ирина Абдуллаева

Источник: radioshanson.fm