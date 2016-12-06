Сергей Любавин в программе «Живая струна»
В ближайший четверг, 8 декабря, гостем программы «Живая струна» станет автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона, лауреат премий «Шансон Года» — Сергей Любавин.
Дебют Сергея Любавина на профессиональной сцене состоялся в 1993 году на конкурсе «Юрмала-93». Официально первый альбом Сергея «Семнадцать с половиной» вышел в 1994-м году. В 1998 году Сергей Любавин стал победителем фестиваля «Вольная песня», проходившего в Москве под председательством Михаила Танича. В 2010 году популярность получила исполненная в дуэте с Татьяной Булановой песня «Цветок» («Не сойдутся Москва с Невой»). В июне 2010 года на песню был снят романтический клип.
Нашим слушателям также хорошо известен и самый свежий хит Сергея под названием «Влади» — эта песня участвует в хит-параде «Шансон Года».
Сергей Любавин пообщается с ведущими программы «Живая струна» Милой Луговой и Павлом Королёвым и поделится творческими планами. Также Сергей ответит на самые интересные вопросы слушателей и зрителей. Как и принято в программе, Сергей Любавин вживую исполнит несколько песен в прямом эфире.
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Слушайте и смотрите трансляцию на сайте radioshanson.fm и в официальном мобильном приложении «Радио Шансон» в четверг с 22:00 до 23:00! Время уфимское.