Сергей Куприк в программе «Живая струна»

На сегодняшний день Сергей ведет активную творческую деятельность, гастролирует, репетирует новую концертную программу и записывает новые песни для второго альбома со своим коллективом группой «Друзья».

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