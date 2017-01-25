Сергей Куприк в программе «Живая струна»
26 января в студии легендарной программы «Живая струна» выступит певец Сергей Куприк!
С самого раннего детства Сергей проявлял большой интерес к музыке. Окончив школу, он поступил в училище имени Гнесиных на эстрадное отделение по классу гитары. А уже в возрасте 16-ти лет, благодаря своей преподавательнице по вокалу, Сергей попадает на прослушивание в группу «Лесоповал». Тогда Михаилу Исаевичу Таничу (основателю и идейному вдохновителю группы) пришла идея взять второго солиста. Но подходив вокальными данными, Сергей оказался слишком юн. Коллектив принял Куприка лишь в 1994 году, после трагической гибели солиста «Лесоповала» Сергея Коржукова. С участием Сергея было записано 15 альбомов.
В апреле 2008 года, после смерти Михаила Танича, Сергей принимает решение покинуть группу и начать сольную карьеру. Начинается совместная работа с продюсером и автором песен Вадимом Цыгановым. Дебютный сольный альбом Сергея Куприка «Лебедь белый» был представлен публике на концерте в 2012 году, а в свет вышел в январе 2013-го.
На сегодняшний день Сергей ведет активную творческую деятельность, гастролирует, репетирует новую концертную программу и записывает новые песни для второго альбома со своим коллективом группой «Друзья».
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