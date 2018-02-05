Sahara Camels — караван идёт вперёд

Группа Sahara Camels спустя полгода вновь стала гостем «Музыкальной пятницы». Артур, Никита, Алексей, Николай и Марк (штатный фотограф группы) пришли к нам в студию, чтобы поделиться с нашими слушателями новостями и планами. В конце 2017 года ребята стали победителями конкурса «Рок смена», который уже 7 лет проводит известная всей стране уфимская группа «Lumen». В Москву для участия в «Рок смене» приезжают группы со всей страны. Участники Sahara Camels поехали на конкурс, скорее, попробовать свои силы, но на победу по их словам даже не рассчитывали! Кстати, группа «Lumen» не знала, что ребята их земляки, так что их победа оказалась совершенно честной. Особенно приятно ребятам было узнать, что группа из Уфы впервые победила в этом конкурсе.

В планах у коллектива много социальных проектов. Во-первых, они призывают объединяться творческих людей разных направлений, обещая что поддержат их чем смогут, сделают вместе что-то интересное. В ближайшее время должен стартовать проект «Sahara спорт», который, конечно, будет направлен на физическое развитие и самих ребят и всех желающих.

И какая же «Музыкальная пятница» без песен! В нашем эфире ребята исполнили свои композиции «Люди рушат», «Жить», «Лжец», «Немного тепла», «Не говори мне», «Любовь и ненависть», «Навсегда», » Я живой».

А если вы не смогли послушать прямой эфир, его запись как всегда есть в нашей группе Вконтакте.