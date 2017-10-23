Русский рок старой школы

«Три ботаника», которые и стали гостями «Музыкальной пятницы» на Радио Шансон, в миру носят имена Альберт, Андрей и Данил. Несмотря на то, что в музыке все участники группы достаточно давно, совместный их коллектив «Три ботаника» существует только с 2015 года. Песен написано пока не очень много, но, тем не менее, за это время наши гости успели принять участие в нескольких фестивалях -«Grand Music Fest» (где получили диплом, как самая стильная группа), «Рок полигон», на подходе участие в «Рок подворотне». И ещё Андрей, Альберт и Данил работают над альбомом, который планируют к выходу в октябре 2018 года. Работают музыканты над альбомом не спеша, желая сделать его как можно более качественным. На вопрос, к какому музыкальному жанру относят себя сами участники группы, они ответили — рок старой школы на русском языке. Что касается музыкальных вкусов Данила, Андрея и Альберта, то и слушают они рок ( в свободное от репетиций время, конечно).

В эфире прозвучали песни группы «Уфа-Симская», «Папа», «Не здоровится мне», «Надо чаще чистить унитаз», «Пришёл я домой пообедать».

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