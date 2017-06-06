Розыгрыш путевок на «Бархатный шансон-2017»
Игра проходит ежедневно с 05.06 по 31.08.2017 по будням в эфире утреннего шоу «Настройка».
Фестиваль «Бархатный Шансон» — это море, солнце, веселье и хорошая музыка. «Радио Шансон» на протяжении многих лет проводит фестиваль в разных странах, и за эти годы у «БШ» появилась собственная история.
«Бархатные байки» — это возможность напомнить слушателям эту веселую, позитивную, беззаботную и солнечную историю.
Страны, артисты, песни, даты – ведущие утреннего шоу «Настройка» заставят слушателей вспомнить всё.
Игра проходит в 3 этапа, каждый из которых заканчивается розыгрышем путевки на «Бархатный Шансон»:
— 05.06 — 29.06 (финал 30.06)
— 03.07 – 27.07 (финал 28.07)
— 31.07 – 30.08 (финал 31.08)
По будням с 7 до 10 утра по московскому времени (!) ведущие утреннего шоу принимают звонки слушателей.
Первый дозвонившийся слушатель становится участником игры «Бархатные байки».
Ведущие задают участнику вопрос о фестивале «Бархатный Шансон», а участник должен дать ответ, правда это или вымысел.
Например:
«Правда, что Михаил Шуфутинский пел дуэтом с Александром Розенбаумом на «Бархатном Шансоне-2014»?
«Правда ли, что в 2011-м году «Бархатный Шансон» проходил на Кипре?»
Если слушатель правильно отвечает на вопрос, ведущий сообщает ему, что он становится финалистом розыгрыша путевки на двоих на фестиваль «Бархатный Шансон» в Турцию. Розыгрыш первой путевки пройдет 30.06.2017.
Финал проходит в прямом эфире с трансляцией на сайте и в приложении.
Один из артистов «БШ» запускает виртуальный барабан с именами всех финалистов первого этапа. Барабан в прямом эфире случайным образом выбирает победителя. Далее артист звонит победителю в прямом эфире (все участники должны быть заранее предупреждены о том, что им могут позвонить).
Победителю предлагается снова ответить на вопрос.
После правильного ответа победитель торжественно награждается путевкой на «Бархатный Шансон».
Розыгрыши второй и третьей путевок проходят 28.07 и 31.08 по той же схеме.
Трое победителей игры получают путевки на двоих на «Бархатный Шансон-2017» в Турции.