Розыгрыш путевок на «Бархатный шансон-2017»

Игра проходит ежедневно с 05.06 по 31.08.2017 по будням в эфире утреннего шоу «Настройка».

Фестиваль «Бархатный Шансон» — это море, солнце, веселье и хорошая музыка. «Радио Шансон» на протяжении многих лет проводит фестиваль в разных странах, и за эти годы у «БШ» появилась собственная история.

«Бархатные байки» — это возможность напомнить слушателям эту веселую, позитивную, беззаботную и солнечную историю.

Страны, артисты, песни, даты – ведущие утреннего шоу «Настройка» заставят слушателей вспомнить всё.

Игра проходит в 3 этапа, каждый из которых заканчивается розыгрышем путевки на «Бархатный Шансон»:

— 05.06 — 29.06 (финал 30.06)

— 03.07 – 27.07 (финал 28.07)

— 31.07 – 30.08 (финал 31.08)

По будням с 7 до 10 утра по московскому времени (!) ведущие утреннего шоу принимают звонки слушателей.

Первый дозвонившийся слушатель становится участником игры «Бархатные байки».

Ведущие задают участнику вопрос о фестивале «Бархатный Шансон», а участник должен дать ответ, правда это или вымысел.

Например:

«Правда, что Михаил Шуфутинский пел дуэтом с Александром Розенбаумом на «Бархатном Шансоне-2014»?

«Правда ли, что в 2011-м году «Бархатный Шансон» проходил на Кипре?»

Если слушатель правильно отвечает на вопрос, ведущий сообщает ему, что он становится финалистом розыгрыша путевки на двоих на фестиваль «Бархатный Шансон» в Турцию. Розыгрыш первой путевки пройдет 30.06.2017.

Финал проходит в прямом эфире с трансляцией на сайте и в приложении.

Один из артистов «БШ» запускает виртуальный барабан с именами всех финалистов первого этапа. Барабан в прямом эфире случайным образом выбирает победителя. Далее артист звонит победителю в прямом эфире (все участники должны быть заранее предупреждены о том, что им могут позвонить).

Победителю предлагается снова ответить на вопрос.

После правильного ответа победитель торжественно награждается путевкой на «Бархатный Шансон».

Розыгрыши второй и третьей путевок проходят 28.07 и 31.08 по той же схеме.

Трое победителей игры получают путевки на двоих на «Бархатный Шансон-2017» в Турции.