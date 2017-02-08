Рейс Люксембург-Уфа

В прошедшую пятницу в студию радио «Шансон» буквально свежим ветром ворвалась группа «Люксембург», а именно Дмитрий, Иван, Жека (фото которого к слову вошло в книгу об уфимском роке) и Юлай.



«Прощай, любовь»- песня, с которой ребята начали нашу музыкальную пятницу. Участники группы представили друг друга, а ещё поведали о том, что «Люксембургу» уже 11 лет. «Александра», «Жизнь в городе N», «Небеса» (песня, которая появилась ещё 10 лет назад и в создании которой когда-то принимали участие музыканты из группы «Люмен») и эти песни в том числе прозвучали в нашем эфире.



Поскольку ребята представили в нашем эфире акустическую программу, то звучали они можно сказать лирично и романтично. И если кому-то доводилось видеть и слышать ребят на концертных площадках, как например мне, Анастасии Реут, то наверняка вы тоже удивились насколько по другому звучат песни «Люксембурга» в акустике. А если вы пропустили наш утренний эфир, его как всегда можно услышать в нашей группе Радио Шансон Уфа.

Анастасия Реут