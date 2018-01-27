Рамиль Бадамшин и «Караоке со звездой»

Гость нашей «Музыкальной пятницы» не нуждается в лишнем представлении — это несравненный \ Рамиль Бадамшин. Именно Рамиль был самым первым гостем нашей передачи несколько лет назад. Именно с него началась эта интересная история знакомств с музыкантами и коллективами нашего города и Республики. Песни Рамиля очень часто звучат в наших программах по заявкам слушателей, а это говорит само за себя — его песни любят и знают в нашем городе. Мы всеегда рады Рамилю, но сегодня для его визита есть особый повод. 27 января в ресторане BeerGarthen впервые пройдёт вечеринка «Караоке со звездой». И первый звёздный гость — Александр Шаганов, автор многих всеми любимых песен Любэ, Иванушек и, конечно, других исполнителей. Ведущим выступит Рамиль Бадамшин. Об этом мы и поговорили в эфире. А 28 января наш гость выступит в финале конкурса «Любимые художники Башкирии», и мы не могли не отметить и это событие в нашем разговоре.

К тому же, совсем скоро выйдет новый альбом Рамиля, куда, по его словам, вошли очень разные песни и который ждёт он сам, так же как все, кто любит его творчество. Для наших слушателей прозвучали композиции, которые войдут в новый альбом — «Два облака», «Нараспашку», «Ущти» и другие и даже, песня по просьбе нашего слушателя, «Это мой друг». Эфир прошёл очень душевно, а по -другому с Рамилем и невозможно.

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