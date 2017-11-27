Раис Ахметшин — Солнечный берег в мире музыки

Очередными гостями «Музыкальной пятницы» стали Раис Ахметшин и Лейла Ильясова (дуэт «Лира»), студия «Солнечный берег» и ансамбль «Радуга».

Дуэт «Лира» родился в 1998 и существует до сих пор, исполняя замечательные, светлые песни (в чём и смогли убедиться наши слушатели). Раис — композитор-песенник. Вот уже целых 16 лет он работает педагогом и прививает хороший музыкальный вкус своим ученикам. Отмечу, что руководит Раис студией авторской песни «Солнечный остров» и работает с ансамблем «Радуга». Кроме того, уже много лет проводится фестиваль «Солнечный остров», где главным критерием победы служит хорошая песня. Здесь могут принять участие ребята, занимающиеся музыкой в центрах дополнительного образования и исполнить не только бардовские, но и песни любого жанра, на любом языке.

В «Музыкальной пятнице» наши гости исполнили композиции на стихи разных поэтов — «Музыкант», «Золотая рыбка» «Свет, идущий сквозь туман», «Мы вместе», «Замок чудес», «Новый день», «День земли».

А если вы, по каким-то причинам, прослушали эфир, его запись есть в нашей группе Вконтакте.