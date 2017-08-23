«РАДИО ШАНСОН» ИСПОЛНИЛОСЬ 17 ЛЕТ!

Начав свое вещание 15 августа 2000 года, «Радио Шансон» сумело объединить на одной волне сотни городов и миллионы слушателей. Из года в год радиостанция становится все популярнее и шагает в ногу со временем. К своему 17-летию мы подошли с очень важным технологическим прорывом. Одной из первых в России радиостанция представила инновационную мультимедийную платформу визуализации контента «Смотри Радио». Теперь мы говорим и показываем!

Всех радиослушателей и команду радиостанции в прямом эфире поздравил генеральный директор «Радио Шансон» Андрей Неклюдов:

«Дорогие друзья, очень приятно в этот праздничный для нас день обратиться к вам с очень важным заявлением. Я бы хотел сказать спасибо каждому из вас, каждому нашему дорогому радиослушателю, которых много-много миллионов. Примерно 8 миллионов в день слушают нас по всей нашей необъятной России. Еще большое количество радиослушателей находятся за рубежом, которые слушают нас в Интернете, видят нас через мобильные приложения. В неделю более 23 миллионов радиослушателей слушают «Радио Шансон». Сегодня хочется сказать спасибо всем и каждому из вас. Дай Бог вам хорошего здоровья, всего самого наилучшего, что можно пожелать в этот день. Мы, безусловно, и впредь будем радовать вас самыми лучшими песнями, самыми интересными программами, самыми живыми эфирами. Также сегодня хочу сказать спасибо своему замечательному коллективу. Почти сто человек трудятся ежедневно для того, чтобы вы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без остановки слушали свою любимую радиостанцию. Я думаю, что мы долгие-долгие годы будем вместе!…»

Весной «Радио Шансон» сделал всем по-настоящему душевный подарок, открыв первый и уникальный в своем роде караоке-клуб «ШАНСON» в центре Москвы — долгожданное место для любителей караоке, а также истинных ценителей гостеприимства, уюта и авторской кухни.

Именно в караоке-клубе «ШАНСON» состоялась яркая вечеринка в честь Дня Рождения «Радио Шансон».

Поздравить радиостанцию и исполнить свои хиты пришли любимые артисты: Михаил Шуфутинский, Олег Газманов, Александр Буйнов, группа Дюна, Ирина Круг, Игорь Саруханов, Александр Маршал, Юта, Султан-Ураган, Елена Воробей.

За искрометные шутки, веселые конкурсы и отличное настроение гостей отвечали ведущие праздничного вечера, лидеры команды КВН «Уездный город» — Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

Спасибо, что вы с нами!

Источник: radioshanson.fm/