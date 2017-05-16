Проект NAGAEV в гостях у радио «Шансон» Уфа



Как же круто, что к нам, в уфимскую студию радио «Шансон», приезжают музыканты из других городов. Наши слушатели помнят прекрасные эфиры с группами из Стерлитамака, Благовещенска, Казани и других городов. А 5 мая к нам в гости приехали два парня из города Салават: Ильдар Нагаев и Андрей Самохин, участники проекта NAGAEV.

Ребята поют исключительно свои песни. Музыку пишет Ильдар, а тексты к песням уже в соавторстве с Андреем.

Мама Ильдара — преподаватель музыки, а папа был участником ВИА. Поэтому будущего музыканта была определено еще в раннем детстве. И на сегодняшний день за плечами у Ильдара участие в различных музыкальных конкурсах и фестивалях, а жители Салавата могут регулярно видеть его на концертах в родном городе.

Во время прямого эфира я спросила ребят, к какому музыкальному жанру можно отнести их творчество? Ильдар признался, что ему всегда тяжело отвечать на этот вопрос, потому что это и рок, и шансон, и что-то другое…

Песни, которые гости исполнили в эфире радио «Шансон» Уфа: «Запах дождя», «Недоразумения», «Пыль городских дорог», «Вам» и другие.

Особенно приятно, что в преддверие Дня Великой Победы Ильдар спел песню «Всё это было», которую посвятил своему деду и всем, кто прошёл ужасы войны и подарил нам мирное небо над головой.

Запись программы в официальной группе «Вконтакте» Радио Шансон Уфа.

Анастасия Реут.