Премьера песни Ирины Круг!
На «Радио Шансон» исповедь одинокого женского сердца! Не пропустите премьеру песни в исполнении Ирины Круг!
Наша любимая Ирина Круг записала новую песню под названием «Ветер». Это очень трогательная история о любви и разлуке. Авторы новинки, поэт Кира Дымов и композитор Игорь Азаров, хорошо знакомы слушателям «Радио Шансон». Именно этот творческий тандем создал песню «Ещё люблю» в исполнении Любови Успенской, участвующую в данный момент в нашем хит-параде.
Новинка непременно украсит будущую пластинку Ирины Круг, однако, её название и дата выхода пока не определены.
Не пропустите премьеру песни «Ветер» в эфире «Радио Шансон» в среду, 25 января, в 11:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени.