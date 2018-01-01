Последняя музыкальная пятница 2017

В последнюю музыкальную пятницу ушедшего 2017 года наш эфир посетили участники группы Артемий, а ещё Вероника Муртазина и Илья Тавлияров. Вероника и Илья презентовали в нашем эфире новогоднюю песню. Артемий же исполнил уже полюбившиеся нашим слушателям композиции, которые достаточно часто в течении года звучали в эфире радио Шансон. Кроме того, мы поговорили с музыкантами, каким для них был уходящий 2017 год, и, конечно, не могли не поговорить о планах на 2018. А какие планы могут быть у музыкантов? Конечно же новые песни, выступления и концерты. А мы желаем, чтобы всё задуманное нашими гостями обязательно сбылось. И благодарим их за все музыкальные пятницы, которые они провели с нами, и за радость, которую дарили нашим слушателям!

Запись эфира для тех, кто его прослушал, есть в нашей группе Вконтакте.