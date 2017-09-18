Попутного ветра! Summer breeze в Музыкальной пятнице

Тёплый летний ветер подул в студии радио Шансон во время Музыкальной пятницы. А причиной тому стали гости — коллектив Summer Breeze. Назвались так Павел, Максим и Евгений потому, что их песни такие же лёгкие и тёплые как летний бриз. Группа существует всего год, но несмотря на это, музыканты уже успели выступить на лучших площадках нашего города и принять участие в паре музыкальных фестивалей. Во время нашего эфира ребята получили отличную поддержку в виде комментариев в нашей группе Вконтакте. А это говорит о том, что за год существования Summer Breeze уже успели обзавестись поклонниками и теми, кто разделяет их творчество. Действительно светлые песни «Дальше жить», «Так легко», «Четверг» и другие, прозвучавшие в Музыкальной пятнице оставляют приятные ощущения. Автор слов песен группы-солист Павел, а музыка — коллективное творчество. В ближайших планах ребят — дописать альбом, над которым они уже работают и, конечно, выступать — это совершенно нормальное желание всех творческих людей. А нам остаётся пожелать чтобы попутный ветер продолжал дуть ребятам в паруса их корабля.

Если вы прослушали Музыкальную пятницу, запись, как всегда, есть в нашей группе Вконтакте.