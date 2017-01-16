Певица Наталия Власова в «Звёздном завтраке»
Российская певица, актриса, музыкант, композитор, автор и исполнительница собственных песен Наталия Власова в «Звездном завтраке»!
Наталия Власова ворвалась на музыкальный Олимп в 1999 году, когда её чувственная песня «Я у твоих ног» стала абсолютным лидером хит-парадов, завоевав на долгие годы любовь публики, а премии «Золотой граммофон» и «Песня года» стали высокой оценкой профессионалов музыкальной индустрии.
Наталия не перестает удивлять своих поклонников самыми разными проектами, среди которых дуэты с Владимиром Пресняковым, Дмитрием Певцовым, Григорием Лепсом, главные роли в театре и кино, сотрудничество и совместная концертная программа с В.И.Гафтом, альбом христианских песен, 7 официальных альбомов, множество клипов, музыка к кино и многое другое.
Свои вопросы в эфир присылайте на номер 89099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
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