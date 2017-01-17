Ольга Спиркина в программе «Большие люди»
17 января в 220.00 по уфимскому времени в гостях у Григория Погосяна в еженедельной программе «Большие люди» — актриса и телеведущая Ольга Спиркина!
После окончания института наша гостья играла в Театре-студии п/р О.Табакова, позже по приглашению Виталия Ланского, который предложил сразу три главные роли, перешла в Новый Драматический театр. Параллельно началась работа на телевидении, где Ольга попробовала себя во многих профессиях: корреспондент, телеведущая, шеф-редактор, режиссёр.
С 1983 года Ольга Спиркина регулярно снимается в кино. На счету актрисы более 50 художественных фильмов и сериалов.
Свою преподавательскую деятельность Ольга Спиркина начинала в Школе телевидения «Останкино», а несколько лет назад открыла свою школу — Школу телевидения «Останкино ТВ».
Свои вопросы в эфир присылайте на номер 89099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!
Слушайте программу на волнах «Радио Шансон» 17 января с 22.00 до 23.00. Время уфимское. Смотрите видео трансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения «Радио Шансон» в App Store и Google Play.