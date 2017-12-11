Old School Band- секрет отличного настроения

Old School Band — кавер группа, образованная год назад стала гостем музыкальной пятницы. На сегодняшний день в её состав входят: клавиши — Данил Плешаков, вокал — Евгения Сафина, гитара — Олег Романов, бас — Валерий Дудочкин, барабаны — Сергей Архипов и основатель группы, шоумэн Вячеслав Борисов.

Несмотря на то, что группа достаточно молодая, музыканты её с большим опытом и настоящие профессионалы. А солистка Женя Сафина, обладающая действительно классным голосом, в феврале наступающего года открывает свою школу. Женя хочет не просто научить человека петь (поскольку просто хорошо поющих людей очень много), а делать из человека настоящего артиста, который будет уверенно держаться перед зрителем и на которого будет интересно смотреть.

Музыканты работают и над своим материалом, поскольку любая кавер-группа рано или поздно мечтает исполнять свои собственные песни. Мы договорились, что ребята непременно придут к нам на эфир, когда им будет что показать.

В репертуар ребят входят каверы на Полину Гагарину, А-Студио, IOWA, Земфиру, которые и прозвучали в эфире для наших слушателей. И судя по реакции последних, наши гости им очень и очень понравились.

А если вы не смогли послушать прямой эфир, его запись всегда можно найти в нашей группе ВКонтакте.