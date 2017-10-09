Новый дуэт с известными именами

Новый и, наверное, для многих неожиданный дуэт появился в «Музыкальной пятнице» на радио Шансон Уфа. Илья Тавлияров (Патрик из ВИА Чаппа) и Вероника Муртазина презентовали нашим слушателям свои песни. Познакомились Вероника и Илья около месяца назад (хотя заочно, конечно, знали друг о друге), а уже завтра музыканты отправятся в акустический тур по городам нашей большой страны. Да и поют ребята вместе настолько гармонично, что трудно поверить, что спелись они совсем недавно. Илья признался, что некоторые песни ждали своего часа целых пять лет и знакомство с Вероникой привело к рождению замечательных дуэтных песен. Пока это акустическая версия, но ещё поработав над формой, возможно, родятся и студийные версии композиций.

«Зачем не знаю», «Давай посмотрим», «Корабли» (песня из репертуара ВИА Чаппа), «Мелодии трамвайных струн», «Центр вселенной», «Ночи в больших городах» — эти песни прозвучали в «Музыкальной пятнице» для наших слушателей. Во время эфира Вероника пригласила наших слушателей на свой концерт, который завершит её тур и состоится 26 октября в Rock’s cafe.

А если вы не смогли послушать прямой эфир, его запись есть в нашей группе Вконтакте.