Новые имена: Геннадий Маликов

Имя гостя «Музыкальной пятницы» Геннадия Маликова вряд ли было известно нашим слушателям до эфира. Да и я, скажу честно, открыла для себя нового музыканта, за что спасибо Веронике Муртазиной (именно по её рекомендации я пригласила Гену в Музыкальную пятницу). Наш гость взял взял в руки гитару не так давно, 2 года назад, но с тех пор не расстаётся с ней. До этого Гена учился играть на трубе, правда, теперь вернулся к занятиям и продолжает учёбу в Училище искусств. За последние пару лет Гена участвовал в квартирниках, а также проходил отборочный тур конкурса «Белая река». Новым и интересным опытом, по его признанию, стал эфир на радио Шансон.

Для наших слушателей прозвучали композиции «Ангелы дышат с тобой», «Грязь», «Ветер в моей голове», «Без нас», «Уходя гасите свет», «Свинья», «Хватит».

Что приятно, по мнению Гены, музыканты не должны быть конкурентами, между ними не должно быть борьбы, это мирные воины в этом, и так, неспокойном мире.

Послушать песни Гены и его рассуждения о музыке и жизни можно, как всегда, в нашей группе Вконтакте.