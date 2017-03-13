Newman — новая группа со знакомыми лицами

Череда зимне-весенних праздников закончилась, а в эфире радио Шансон продолжается праздник под названием музыкальная пятница. Казалось бы у нас в студии уже побывали все уфимские группы, достойные внимание, а нет! В прошедшую пятницу гостями стали музыканты группы Newman — Марсель Амичкаев и Максим Вахитов. Группа совсем молодая, более того, Марсель и Максим признались в прямом эфире что вдвоём 10 марта в студии радио «Шансон» Уфа играли и пели впервые!

Пока это кавер-группа, но, конечно, участники её собирают свой материал и планируют исполнять и свои песни. А сегодня помимо любимых и известных композиций из репертуара российских рок-групп, Марсель и Максим исполнили ещё и песню «Нирваны» и даже «Рюмку водки на столе» по просьбе наших слушателей. Для всех, у кого не было возможности услышать прямой эфир, запись в нашей группе Вконтакте Радио Шансон Уфа. Следующая музыкальная встреча состоится по традиции в пятницу, 17 марта.