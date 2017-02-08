«Народная сваха»: На одной территории после развода
На одной территории после развода
Многие семьи, которые уже давно и безнадежно «не семьи», а лагеря строго режима или больницы для умалишенных, не распадаются окончательно только потому, что бывшим супругам просто некуда деться, и они вынуждены существовать на одной территории, превращая свои квартиры в коммуналки, безнадежно уродуя свою жизнь и свое будущее. Давайте попробуем разобраться с тем, как выбраться из этого порочного круга.
Роза Сябитова и Сергей Романов ждут встречи с вами в программе «Народная сваха» в 22:02 по уфимскому времени, после выпуска новостей.
Слушайте программу на волнах Радио Шансон, смотрите радио на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения «Радио Шансон» в App Store и Google Play.