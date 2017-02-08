На «Радио Шансон» прозвучит «песня на миллион» от Виктора Королева!
В нашем эфире новая работа Виктора Королёва «Миллион». Этой песней артист желает слушателям «Радио Шансон» миллион красивых нежных улыбок, миллион красивых нежных чувств и миллион красивых нежных слов, так нужных каждому из нас!
Автор музыки Артём Орлов, стихи Анны Лепской.
Не пропустите премьеру в четверг, 9 февраля, в 11:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени на «Радио Шансон».
Зрители «Радио Шансон» смогут не только услышать новинку, но и увидеть абсолютно новый клип на нее! Смотри радио на сайте radioshanson.fm и в официальном мобильном приложении «Радио Шансон» в App Store и Google Play!