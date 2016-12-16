«Музыкальная пятница» «Третьего тайма»

Наши гости на этой неделе – ска-панк группа «Третий тайм» специально для нас и наших слушателей были ска-шансон группой.

Состав группы следующий:

Артём – Бас гитара, бэк-вокал. История: Играл в группе «H..A.S.», так по сегодняшний день его и называют (Хас). В «Третий тайм» прибыл в 2010 году. Жизненные приоритеты: Семья, работа, спорт, шайба. Серьезная травма прервала футбольную карьеру.

Антон – Тромбон, гитара, бэк-вокал. История: Играл в группе Uncle Bens, первая репетиция в составе группы «Третий тайм» 2012 год. Жизненные приоритеты: Семья, работа, музыкальная импровизация, воспоминания о ДК в котором он работал на Востоке России.

Марат – Барабаны. История: Играл с 2003 года в группе «Г Н о М», в 2006 году группа была переименована в «Третий тайм». Жизненные приоритеты: Семья, работа, футбол (активный болельщик), тренировки.

Денис – гитара, вокал. История: Играл с 2001 года в группе «Г Н о М», в 2006 году группа была переименована в «Третий тайм». Жизненные приоритеты: Семья, работа, пиффко, футбол.

Ребята все (кроме Антона) – реальные фанаты ФК «Уфа», а потому у них много песен, посвящённых футболу. Послушать те из них, которые гости пели в нашем эфире, можно здесь: Радио Шансон Уфа.Причём все они исключительно авторские. Прислушайтесь и к рассказам ребят – собеседники они оказались прелюбопытные!